 

Названы вызывающие преждевременное старение ошибки

05.05.2021, 15:14, Разное
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Дерматологи рассказали об основных ошибках, которые вызывают преждевременное старение кожи. Чтобы улучшить ее состояние и избежать появления преждевременных морщин, необходимо соблюдать некоторые простые правила.
Главной причиной старения является солнечный свет. Он провоцирует появление пятен, морщин, расширение капилляров и рак кожи. Ежедневно на лицо необходимо наносить солнцезащитный крем с SPF 30. Лучше пользоваться той косметической продукцией, в составе которой присутствует цинк и титан.

Курение отрицательно сказывается на сохранении молодости. Многие химические вещества, присутствующие в табаке, расщепляют коллаген. В результате кожа становится обвисшей. К тому же курение снижает приток крови к ней и приводит к недостатку питательных веществ.

Важно не допускать обезвоживания организма. Сохранение гидратации имеет ключевое значение для кожи. Недостаточное поступление воды в организм провоцирует риск развития различных воспалительных заболеваний, в том числе экземы, псориаза, себорейного дерматита. К тому же обезвоживание делает морщины более заметными.

По информации врачей, к преждевременному старению приводит слишком активная мимика. Морщины появляются при сокращении одних и тех же лицевых мышц. Распространенным примером считается прищуривание на солнце.

Алкогольные напитки вредят не только общему состоянию организма, но негативно отражаются на коже. Спиртное обезвоживает ее, поэтому происходит преждевременное старение.

Еще одной ошибкой является сидящий образ жизни. Упражнения полезны не только для тела, но и кожи. Умеренная физическая активность препятствует старению, укрепляет иммунную систему и улучшает кровообращение.

За кожей необходимо ухаживать с молодости. Ее нужно очищать два раза в день, а после данной манипуляции наносить увлажняющий крем.

Источник: www.eatthis.com



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