Флагманский смартфон Huawei P50 Pro показали на фото

В Сети появились фотоснимки нового флагманского смартфона от компании Huawei. P50 Pro получил оригинальный дизайн блока камер, объективы от Sony и Kirin 9000.

Новый флагманский смартфон готовит к выходу на рынок китайский IT-гигант Huawei. P50 Pro может быть представлен уже до конца года, максимум, в начале 2022-го. Однако уже сейчас появилась возможность оценить гаджет на снимках, слитых в интернет инсайдерами. В первую очередь, обращает на себя внимание необычный формат блока основной камеры. Он выполнен в форме вытянутого овала, однако четыре датчика в нем размещены попарно в двух кругах. При этом размеры сенсоров достаточно крупные, что говорит об их высоком разрешении.

Как сообщалось ранее, в квадрокамере Huawei P50 планируют внедрить оптический модуль IMX800 от Sony, а модификация Pro+ будет оснащена жидкой линзой. В этот раз Huawei отказалась от интегрирования двойного объектива для селфи. Фронтальный одинарный фото-видео-датчик размещен в миниатюрном круглом отверстии в центре экрана вверху. Стоит отметить, что, согласно официальной информации, именно на этот гаджет делается ставка, как на претендента лучшего камерофона года. Сама дисплейная панель диагональю 6,3 дюйма выполнена плоской, без изгибов.

Мощность и производительность устройству обеспечивает фирменная однокристальная мобильная платформа Kirin 9000 с восемью ядрами. Каким будет объем оперативной памяти и встроенного флэш-накопителя, пока не известно, как и все остальные характеристики грядущей новинки.

Источник: astera.ru