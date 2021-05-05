В “красной” зоне карантина могут остаться три области – Шмыгаль

Шмыгаль подчеркнул, что в настоящий момент в “красной” зоне карантина остаются шесть областей. После того как три региона покинут “красный” уровень эпидемической опасности, он останется в трех областях – Сумской, Полтавской и Запорожской, добавил глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что в целом эпидемическая ситуация в стране “стабилизируется шестую неделю подряд”.

Глава правительства рассказал, что всего для больных COVID-19 выделено 77 тыс. коек, более 68 тыс. из них обеспечены подачей кислорода. В то же время занято больными COVID-19 около 33,3 тыс. коек.

По словам Шмыгаля, в Украине есть возможность за сутки вакцинировать против коронавируса около 80–100 тыс. человек.

Контекст:Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко говорил на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 4 мая, что следующими регионами Украины, которые могут выйти из “красной” зоны эпидемической опасности, являются Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 мая в Украине подтвердили более 2,09 млн случаев коронавирусной инфекции (2576 – за последние сутки), умерло 45 077 пациентов с COVID-19, выздоровело – около 1,7 млн.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

В “красной” зоне эпидемической опасности, согласно индикаторным показателями Минздрава на 5 мая, находится шесть регионов: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. В “желтой” – Киев, а также Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Остальные регионы пребывают в “оранжевой” зоне эпидемической опасности. В то же время уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 не превышен ни в одном регионе Украины.

Как свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны в Украине за сутки 4 мая сделали 3425 прививок против коронавируса. При этом в двух областях со 2 мая не делали прививок от COVID-19. От начала прививочной кампании вакцинировано более 759,4 тыс. человек, сообщал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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