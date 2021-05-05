 

СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов

05.05.2021, 15:12, Новости дня
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“Он подозревается в присвоении комплектующих к стрелковому оружию. Задокументированы убытки государству на сумму свыше 500 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Комплектующие, которые были получены со склада вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ. Однако фактически ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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