Навроцкая объявила о закрытии своего модного бренда Navro

По словам Навроцкой, решение о смене сферы деятельности она приняла еще год назад.

“Сегодня, почти через год после принятого решения я окончательно закрываю главу под названием Navro, ликвидирую склад, оставляя на память все те чудесные, сложные и яркие годы красивых платьев, единорогов и цветов, показов и шоурумов, клипов и концертных костюмов. Теперь мои душа и сердце ведут меня по другому пути, и он только начался. Куда я попаду на этот раз неизвестно, но я верю в проводников. Я доверяю им, потому что когда-то уже пошла по их зову, и из офисного работника превратилась в фею платьев”, – написала она.

Навроцкая отметила, что если раньше занималась созданием модных образов, то работает над созданием образов литературных.

“Надеюсь, напечатанные и рассказанные будут не хуже, и вы так же поддержите меня на новом пути”, – резюмировала она.

https://www.facebook.com/olga.navrotska/posts/10208441189903464

Контекст:Навроцкая начинала карьеру дизайнера как стилист украинской певицы Ирины Билык, а также сотрудничала с украинскими глянцевыми изданиями.

В 2005 году Навроцкая открыла студию дизайнерской одежды, в 2007-м зарегистрировала торговую марку Navro. Первый показ собственной коллекции состоялся спустя четыре года. С 2016 года бренд Навроцкой заявил о себе на международном рынке.

Сейчас Навроцкая пишет книги. В этом году она выпустила роман “Життя після смерти Маші Звичайної”.

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