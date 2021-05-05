Иран завершил первую фазу испытания на людях вакцины от COVID-19

Иранская вакцина названа в честь убитого в прошлом году физика-атомщика из Ирана Мохсена Фахризаде. Одним из подопытных во время испытания препарата выступил сын ученого.

Вакцину разработал отдел инноваций и исследований министерства обороны Ирана, она вводится путем инъекции.

Первая фаза испытания вакцины FakhraVac ra на людях стартовала 16 марта.

Контекст:В Иране 25 апреля начали серийное производство вакцины от коронавируса Coviran Bereket, разработанной местными специалистами.

В январе верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи запретил импортировать вакцины от коронавируса, разработанные в США и Великобритании.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Иране на 5 мая подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались около 74 тыс. заболевших. Страна занимает 14-е место в мире по распространению COVID-19.

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