Венедиктова заменила руководителя группы прокуроров в деле “Роттердам плюс”

Она отметила, что обычно сотрудники этих двух органов работают слаженно и продуктивно.

“Три раза прокурор САП принимал решение о закрытии производства, три раза его решения были отменены: первый раз вынес постановление об отмене Высший антикоррупционный суд и еще два раза соответствующие постановления отменил [И.о. главы САП] Максим Грищук.Три раза и детективы НАБУ, и сторона, которая получила статус потерпевшей по делу, обращались к ВАКС с тем, чтобы компетентный суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие основания найдены не были и в отводе было отказано”, – написала Венедиктова.

По ее оценке, с уголовно-процессуальной точки зрения это ситуация сложная.

“Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии – это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве “Роттердам плюс”, – заявила генпрокурор.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/4293502793995956

В НАБУ 16 апреля заявили, что несмотря на собранные детективами доказательства, процессуальный прокурор Виталий Пономаренко трижды закрывал производство по формуле “Роттердам плюс”: в августе 2020-го, в январе и в апреле 2021 года.

“НАБУ в который раз призывает генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров по делу “Роттердам плюс”. Ведь поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости. Сейчас только генпрокурор может заменить Пономаренко, однако избегает принятия такого решения”, – отмечали в НАБУ.

Контекст:Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Стоимость угля рассчитывалась по формуле “стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину”. Из-за применения формулы тепловые генерации, в том числе ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, продавали электроэнергию дороже, отмечала “Экономическая правда”. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Как объяснило “Слово и дело”, в тариф на электроэнергию закладывалась стоимость доставки угля из порта в городе Роттердам (Нидерланды) до ТЭС, при этом не учитывалось, откуда привозили уголь. Таким образом, отметили журналисты, покупая уголь на территории Украины (в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей), а не за рубежом, можно было получать сверхприбыль. Этим, по мнению НАБУ и САП, воспользовалась группа ДТЭК.

НАБУ начало расследование по этому делу в 2017 году. В нем фигурирует шесть человек: четверо бывших членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и двое топ-менеджеров ДТЭК.

В январе 2021 года Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил, что детективы НАБУ действовали законно и в пределах полномочий при расчете и установлении размера убытков из-за введения формулы “Роттердам плюс”. В бюро считают, что за первый период действия формулы в 2016–2017 годах потребителям электроэнергии были нанесены убытки в размере 18 млрд грн. Убытки за весь период действия формулы, по данным НАБУ, составляют 39 млрд грн.

В ДТЭК отвергают обвинения НАБУ и утверждают, что сотрудники компании подверглись необоснованному преследованию в рамках этого уголовного производства.

—