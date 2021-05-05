 

Как живёт футболист Тарасов – Личное мнение

05.05.2021, 15:02, Разное
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Футболист Дмитрий Тарасов, в более широких кругах известный как бывший муж Бузовой, заделался коучем. Нет, не спортивным: в спорте Тарасов не преуспел.


Фото: Соцсети

Дима, как и муж Бородиной, теперь учит неумных женщин тому, как нужно строить отношения с мужчинами.

Во всей этой истории мне интересно следующее.

Во-первых, кто те женщины, которые понесут Диме деньги за коучинг? Что должно быть в голове у бабы, чтобы она решила, что злостный алиментщик Тарасов — это годный советник в вопросах любви?

Моя версия — пиво. В голове у такой бабы — дешёвое пиво. Много пива.

Во-вторых, что, наблюдая за падением Тарасова, чувствует Бузова?

Меня сложно упрекнуть в симпатии к гОленьке, но здесь надо отдать ей должное: она после развода попёрла вверх, а Дима слетел вниз.

В паре «Бузова-Тарасов» круче в глазах общества был Тарасов. Теперь, конечно же, социальный капитал выше у Голеньки, с чем её и поздравляю. Да, над ней многие ржут, но она — на плаву, а Тарасов — на дне.

Отсюда вытекает третье: как сейчас ощущает себя Настенька Костенко, которая так старательно уводила Тарасова из брака с Бузовой?

Замуж Настя выходила за, пусть и колченогого, но всё-таки футболиста, а теперь, когда его отовсюду выперли, статус Тарасова — не выше, чем статус мужа Ксении Бородиной.

Они и занимаются одним делом: вытаскивают из куриц бабки, называя всё это коучингом. Этим же занимается и Вика Боня, что, на мой взгляд, абсолютное днище.

На коучинге ещё никто, кроме Тони Роббинса, много не заработал.

Что будет делать Тарасов, когда закончатся его сбережения? А они обязательно закончатся, потому что Дима глупенький. Он до сих пор в рваных «скинни» ходит, так и не всосав, что мода на них прошла примерно в то же время, когда закончился его брак с Бузовой.

Отсюда — вопрос к Костенко.

Насть, поделись, пожалуйста, ощущениями: каково это — быть замужем за неумным неудачником? Мне, правда, интересно.

Кстати, Настюш, ты не верь, что у Тарасова всё получится. Не получится. Он сейчас в Инстаграме активно топит за Путина и за вакцину Спутник V в глупой надежде на то, что его сначала возьмут в «Лидеры России», а потом — в депутаты. Не возьмут. Траст ми.

По этому пути уже ходил дрессировщик покойного кота Шантика, великий писатель Омар Хуям. Его прогнали ссаными тряпками и сказали больше не приходить.

Насть, твоего Диму ждёт точно такая же участь, а потому послушай моего доброго совета. Я женщина дальновидная. Если бы все жили моим умом, рай был бы уже здесь, на земле.

Пока Дима не проссал все накопления и не распродал недвижку, обратись к адвокату Жорину и попроси его представить твои интересы в разделе имущества при разводе. Он первой жене Тарасова смог помочь. Поможет и тебе.

Подумай о дочерях, пока Дима тешит себя иллюзиями и том, что его возьмут в депутаты.

Послушаешь — будешь с денежкой. Нет — напишу через пару лет пост о том, в каких условиях сейчас живёт семья бывшего футболиста Тарасова. Тебе будет неприятно такое читать, уверяю.

А вы бы какой совет дали бабе Тарасова?

Источник: Лена Миро



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