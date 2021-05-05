Мнение: Об использованных п***ах

Сезон предвыборных обещаний и подарков в России открыт. Лично президентом Владимиром Путиным, между прочим. В своём послании – вы ведь ещё не успели забыть этот «эпохальный» и «программный» документ? – глава государства объявил новые денежные выплаты за просто так.

Всём сёстрам раздали по серьгам в рамках подновлённой Конституции. Но не всё так просто, на самом деле…

Сначала о хорошем. Семьям с детьми школьного возраста анонсирована матпомощь, по 10 тыс. руб. к новому учебному году. Беременным, которые испытывают материальные трудности – тоже поможем. О кураторах учебных групп техникумов и колледжей также не забыли, им будут дополнительные выплаты. «Креативные команды» получат финансирование за счёт нового президентского фонда культурных инициатив. Студентам обещаны предоставим новые бюджетные места в ВУЗах. Учёным выделят на исследования до 2024 г. 1 трлн 630 млрд рублей.

Ну и так, по городам и весям тоже #деньги пойдут. Будет помощь жителям Норильска и других мест экологических бедствий. Будет раздача пряников регионам с высоким уровнем коммерческой заложенности. Будут выделены средства ФНБ на строительство опорных магистралей. Для туризма сделают программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц. Всего сейчас и не упомнишь…

Выборный год. Финансовый дождь. Держите, россияне, карманы шире!

Но не все.

Вот что интересно. Огромная когорта людей, миллионы человек, не получат ничего, кроме дырки от бублика. Причём никак не иноагенты, а самые верные запутинцы. Пенсионеры.

Вообще, Владимир #Путин упомянул о них в послании только разок. В том контексте, что #пенсии должны оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна». И тишина про всё остальное.

А оно важное для 10-15 миллионов россиян в возрасте. Речь о работающих пенсионерах. Для большинства из них выбор, заслуженно отдыхать или продолжить работать по найму, вынужденный. Едва ли каждый из них мечтал с детства о престижной карьере вахтёра, няни, консьержа или гардеробщицы. Но… пенсия маленькая, а деньги нужны!

Этой категории честных трудяг ещё при голосовании за обновление обнуление Конституции власти обещали индексировать пенсии. И даже кто-то где-то разрабатывает поправки к законам, чтобы устранить введённую 5 лет назад несправедливость. Тогда на волне посткрымской экономии – надо же было оплачивать братьям Ротенбергам дорогущий Крымский мост – индексацию пенсий «временно» отменили. С тех пор разница между тем, что работающие пенсионеры должны были бы получають на руки, и тем, что они реально получают, увеличилась почти до 30%.

Нельзя сказать, что о них совсем забыли. Нет, им продолжают обещать. Президент дал поручение к 1 февраля всё согласовать и представить законопроект. Но вот уже и Первомай минул, а воз и ныне там. Блуждает где-то в недрах министерств и ведомств. А гарант Конституции… безмолвствует. Словно и сам не является работающим пенсионером. Впрочем, у чиновников другие пенсионные правила…

Тогда как простых пенсионеров – обошли.

И нетрудно понять, почему. Во-первых, на стариков уже традиционно #денегнет. Если объявленные шаги в поддержку регионов и семей с детьми – это конкретные ассигнования, ограниченные по суммам и срокам, то пенсионерам проиндексированную пенсию надо будет платить постоянно и регулярно, каждый месяц. А зачем?

Потому что, во-вторых, пенсионеры и так голосуют правильно. Зачем на них тратиться? Лучше снова помочь Ротенбергам-Сечиным-Миллерам.

Пусть и циничная, но логика в этом есть. А вот пенсионерам каково ощущать себя в очередной раз использованными, как…?

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