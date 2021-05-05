 

Ирина Старшенбаум, Гоша Куценко и Александр Робак на вечеринке по случаю завершения съемок сериала “Инсомния”

05.05.2021, 14:38, Разное
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Несмотря на длинные майские праздники, мероприятие не смогли пропустить исполнители главных ролей: Гоша Куценко, Ирина Старшенбаум и Александр Робак. Также на вечере присутствовали Екатерина Волкова, Наталья Земцова, Елена Борщева, певица Согдиана и другие.

Александр РобкНаталья ЗемцоваСогдианаСериал “Инсомния” производства кинокомпании 1-2-3 production для видеосервиса PREMIER расскажет об известном психологе, который с помощью гипноза помогает людям бороться с их внутренними демонами. Однажды он соглашается помочь мальчику, который не спит по ночам и разговаривает на неизвестном ему французском языке. Герои отправляются во Францию, чтобы разгадать загадку одержимости ребенка. Выход сериала намечен на осень этого года.

Екатерина ВолковаАлександр Робак, Валерий Федорович, Ольга Френкель и Ирина Старшенбаум Гоша Куценко

На вечере все герои съемочного процесса делились впечатлениями и вспоминали забавные моменты. Приятным бонусом для гостей стал концерт Гоши Куценко и его группы “ГК”.

Елена Борщева с мужем



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