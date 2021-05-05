Мнения: РФ нужен гибкий список недружественных стран

О создании списка недружественных государств в своём указе объявил Владимир Путин. Это стало ответом на которую уже по счёту высылку российских дипломатов из США, и на небывалый по размаху скандал между Россией и Чехией. Теперь наша страна может запретить посольствам означенных государств нанимать сотрудников на месте, а также применить любой другой набор мер, который сочтёт нужным.

О создании списка недружественных государств в своём указе объявил Владимир Путин. Это стало ответом на которую уже по счёту высылку российских дипломатов из США, и на небывалый по размаху скандал между Россией и Чехией. Теперь наша страна может запретить посольствам означенных государств нанимать сотрудников на месте, а также применить любой другой набор мер, который сочтёт нужным.

Создание такого списка станет свидетельством самодостаточности России. Она может перестать исключительно отвечать на выпады других государств, на бесконечные санкции и перечни своих граждан, которым закрыт въезд туда или сюда. РФ начинает действовать на опережение, не оглядываясь на действия США, Германии или Папуа-Новой Гвинеи. Она показывает, что языком угроз с ней говорить нельзя.

Однако список недружественных государств кажется только первым шагом. Впоследствии его наверняка придётся исправлять и редактировать. Дело в том, что враждебность не является чем-то постоянным. Кроме того, степень недружественности может явно различаться. Скажем, постоянно поминаемые в последнее время Чехия, Словакия и Польша имеют три разных степени враждебности по отношению к нашей стране. И то же самое можно сказать и о многих других государствах.

Наиболее русофобские государства следовало бы назвать не недружественными, а враждебными. Их отличает последовательная работа против России, полное отсутствие какого бы то ни было диалога, противодействие нашей стране везде и во всём. Эти государства внутри себя выглядят монолитом. Внутри них не прослеживаются влиятельные силы, которые имеют явно отличную точку зрения на отношения с Россией, и никакая смена власти враждебный характер отношений не меняет.

Говоря о недружественности тех или иных государств, я пока ограничусь евроатлантическим пространством, ибо, как известно, Восток – дело тонкое. Естественно, список откровенных врагов РФ открывает Украина, всё современное бытие которой говорит о том, что её впору назвать Антироссией. Следом идут США, где антироссийские меры воздействия уже носят характер законов, и никакой президент ничего изменить не может. Вот уже минимум 15 лет предельно враждебными остаются отношения с Великобританией, антироссийским действиям которой несть числа. За ней идут представители англосаксонского «братства» – Канада и Австралия. В континентальной Европе последовательным врагом РФ является Польша, к которой примыкают Литва, Латвия, Эстония и Грузия. В них русофобия также носит экзистенциальный характер.

Для таких стран можно предусмотреть полный запрет на деятельность их НКО в России, запретить широкий перечень товаров, а не только запрет на найм российских граждан в посольстве. В случае с англосаксонскими державами можно подумать об ужесточении визового режима, и о запрете для их граждан и подданных на свободное перемещение по нашей стране. Если говорить о Польше и, особенно, о Прибалтике и Украине, можно подумать почти о полной заморозке торговых отношений. Что касается Чехии, то ей уместно открыть подраздел, посвящённый собственно недружественным государствам. Во-первых, в ней всё-таки есть президент Милош Земан, усомнившийся во всей свистопляске последних недель. Во-вторых, эта страна не пытается откровенно подорвать «Северный поток-2». Палитра политических сил в этой стране явно богаче, чем в названных ранее, и это можно учесть.

Крайне плохи наши отношения с Нидерландами, Швецией, Норвегией, Данией, Румынией. Однако тут, как и в случае с Чехией, просматриваются отдельные «просветления», а степень остервенелости антироссийских выпадов всё же уступает англосаксам, полякам и прибалтам. Причём в случае со шведами и норвежцами, как и с чехами, надо делать поправку на разброс мнений, у остальных всё более-менее устойчиво. В эту же группу стран можно записать Черногорию, Хорватию и Ирландию. Здесь речь идёт о классических недружественных государствах. В данном случае следует как раз запретить им найм российских граждан в посольство и выдворить из РФ их НКО. Возможно, ввести запрет на ввоз некоторой группы товаров из них, несколько сократить (но не так существенно, как с враждебными) авиасообщение с ними. И надо приложить усилия к тому, чтобы Швеция перестала быть дуайеном посольского корпуса в России, а ни одна из этих стран не заменила бы её в этом качестве.

Но ведь есть и ещё страны, которые открыто называют Россию угрозой, но которые ведут с нами постоянный диалог. И в ответ мы тоже можем назвать их государствами, угрожающими национальной безопасности страны. Мерами воздействия на них прежде всего должны стать запреты (или как минимум существенное урезание) деятельности их НКО и сокращение (но не полный запрет) на найм российских граждан на работу в посольства. Возможны ограниченные запреты на ввоз товаров.

Первыми в этом списке должны идти Германия и Франция. Именно они, в конечном счёте, играют решающую роль в том, что ограничительные меры ЕС существуют уже столько лет. Сюда же следует отнести соседнюю Финляндию, сюда же вполне вписываются славянские Болгария, Северная Македония, Словакия и Словения. В другой части Европы место в этом перечне найдётся Испании, Португалии, Исландии, Бельгии и Люксембургу, а также далёкой Новой Зеландии. В ещё более «мягкой» части списка могут оказаться Италия, Австрия, Швейцария, Греция и Мальта. Они осуществляют отдельные недружественные действия, и в целом подпадают под определение «союзников стран, угрожающих безопасности России». Здесь основное внимание нужно сосредоточить на неправительственных организациях, жёстко ограничить их деятельность. Остальное можно пока не трогать.

Единственными странами Евросоюза, которые не должны оказаться в разного рода недружественных списках, являются Венгрия и Кипр. Однако следует помнить, что ситуация с венграми при смене власти тоже может ухудшиться. Только киприоты более-менее последовательно высказываются за отмену антироссийских санкций, и откровенно антироссийских шагов на международной арене пока не предпринимали.

Возможно, отдельно следует прописать страны, отношения с которыми подвержены существенным колебаниям. Тут могут быть Болгария, Черногория, Чехия, Словакия, Венгрия, Швеция, Норвегия, Испания, в какой-то степени – Италия, Австрия и Греция. Во власти там могут быть представлены разные мнения, а к переменам у данных государств в худшую или в лучшую сторону надо быть готовыми заранее.

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