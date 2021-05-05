 

Нарышкин принял участие в церемонии переноса частицы Вечного огня в Словакию

05.05.2021, 14:36, Новости дня
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин принял участие в церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Словакию.

Нарышкин отметил, что частица священного пламени от Могилы Неизвестного солдата передана представителям гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии». Байкеры привезут эту частицу к себе на родину, чтобы зажечь памятные огни в Братиславе, Банска-Бистрице, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике. Они зажгут частицы Вечного огня в специальных лампадах в памятных местах в 150 населенных пунктах в рамках историко-мемориальной акции «Путь героического огня», передает РИА «Новости».

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, а также представители Министерства иностранных дел России, Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, 

«У нас в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов, участников антифашистского сопротивления, участников словацкого национального восстания. Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром. Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине XX века, никогда не должна повториться», – сказал Нарышкин.

Также он подчеркнул, что, изгнав нацистского врага со своей территории, Советский Союз избавил от фашистского ига несколько стран Центральной и Восточной Европы. 

«Более миллиона бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни вдали от родной земли. Благодарная память об этой освободительной миссии по-прежнему живет в сердцах многих жителей стран Европы, хранят эту память и в Словакии, которую освободили войска и части Красной армии. При этом около 17 тыс. наших бойцов остались лежать в словацкой земле», – сказал председатель Российского исторического общества.

Отмечается, что зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.

Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что 9 мая остается главным праздником в России. 



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