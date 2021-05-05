Госдума рассмотрит возможность использования позорного столба в качестве наказания за мелкие правонарушения

Депутат от ЛДПР Пётр Яблочков внёс на рассмотрение парламента законопроект о возвращении позорных столбов в систему наказаний России.

Данную меру планируется использовать против мелких правонарушителей, таких как участники несанкционированных митингов. По мнению депутата, подобная мера позволит существенно сократить число правонарушений, связанных с незаконной протестной активностью.

Позорные столбы в России широко использовались в 1820-1880 годах, и имеющаяся статистика свидетельствует о том, что в этот период число преступлений в стране было минимальным.

Если законопроект будет принят, то органы полиции после составления протокола получат право привязать нарушителя к столбу в публичном месте на срок от 3 до 24 часов, а любой желающий сможет бросить в него помидор, гнилую картофелину или огрызок яблока. Продукты для этой процедуры планируется брать из партий санкционных товаров, арестованных на границе.

– У нас так много народу клевещет и ропщет на власть, потому что в стране нет ни плах, ни позорных столбов. И если плахи явно запрещены мораторием на смертную казнь, то использовать более гуманную форму наказания закон разрешает. У нас в прошлом году бульдозеры раздавили 500 тонн польских помидоров. Гораздо лучше было бы, если бы ими забросали наших либералов, демократов и прочую разную сволочь, – заявил представитель ЛДПР.

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