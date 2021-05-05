 

Госдума рассмотрит возможность использования позорного столба в качестве наказания за мелкие правонарушения

05.05.2021, 14:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат от ЛДПР Пётр Яблочков внёс на рассмотрение парламента законопроект о возвращении позорных столбов в систему наказаний России.

Данную меру планируется использовать против мелких правонарушителей, таких как участники несанкционированных митингов. По мнению депутата, подобная мера позволит существенно сократить число правонарушений, связанных с незаконной протестной активностью.

Позорные столбы в России широко использовались в 1820-1880 годах, и имеющаяся статистика свидетельствует о том, что в этот период число преступлений в стране было минимальным.

Если законопроект будет принят, то органы полиции после составления протокола получат право привязать нарушителя к столбу в публичном месте на срок от 3 до 24 часов, а любой желающий сможет бросить в него помидор, гнилую картофелину или огрызок яблока. Продукты для этой процедуры планируется брать из партий санкционных товаров, арестованных на границе.

– У нас так много народу клевещет и ропщет на власть, потому что в стране нет ни плах, ни позорных столбов. И если плахи явно запрещены мораторием на смертную казнь, то использовать более гуманную форму наказания закон разрешает. У нас в прошлом году бульдозеры раздавили 500 тонн польских помидоров. Гораздо лучше было бы, если бы ими забросали наших либералов, демократов и прочую разную сволочь, – заявил представитель ЛДПР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Скандалы: У Алексея Ананьева нашли новые прегрешения

21.11 / “Микробы могут проснуться”: Ученые предупредили о последствиях сильного таяния арктических ледников

28.07 / В Санкт-Петербурге прошло обсуждение проведения Всероссийского полумарафона “ЗаБег.РФ” в СЗФО

24.03 / Кариес связали с увеличением риска кровоизлияния в мозг

11.07 / Обнаружено, где прячется инфекция при рецидивирующем цистите

18.12 / В Москве мигрант протаранил машину скорой помощи

24.01 / Ученые: Функция плаценты помогает диагностировать диабет и сердечные заболевания

07.03 / Мнение: Падение режима Врангеля

03.08 / Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж спустя 16 лет отношений

03.02 / Мнение: Как рисовали Жана Кокто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика