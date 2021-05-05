 

Christie’s планирует продать за 1 млн долларов бутылку вина с МКС

05.05.2021, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Аукционный дом Christie’s планирует продать за 1 млн долларов бутылку вина Petrus 2000 года, побывавшую на МКС. Именно в условиях низкой гравитации вино в бутылке дозревало в течение одного года.
Ещё в 2019 году частная компания Space Cargo Unlimited профинансировала запуск на МКС 12 бутылок Petrus, которые в целый год должны были дозревать в условиях низкой гравитации и потом благополучно вернуться на Землю. Изначально эксперимент затевался с целью изучить процесс созревания, ферментации и образования пузырьков в вине в условиях невесомости. О планах продажи в компании не говорили, но уже сейчас Christie’s выставил на продажу одну из бутылок. Эксперты, которым удалось попробовать новое вино и сравнить его с обычным, рассказали об изменении вкуса. Точно описать весь спектр изменений невозможно, но исходя из их отзывов, созревающий на Земле напиток чувствовался более молодым в то время, как вино из космоса стало мягче и ароматнее.

За столь внушительную сумму покупатель получает одну бутылку Petrus 2000 года прямо с МКС, а также ещё одну такую же бутылку аналогичного года, но уже созревающую в условиях земной гравитации. Это должно продемонстрировать разность вкусов. Также в комплекте идёт штопор, декантер и стаканы, сделанные из метеорита. При этом предложение ограничено, ведь продаётся только одна бутылка с МКС. Продавать оставшуюся «космическую» партию Petrus в Space Cargo Unlimited пока не планируют. Полученные деньги компания потратит на свои будущие проекты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / Обозреватель Кузнецов о новой должности сына Лукашенко: Начался транзит власти

27.07 / Здоровье: Врачи назвали 5 худших утренних пищевых привычек

02.04 / Александр Дудчак рассказал, как ВС РФ могут ответить на провокации Польши против «СП-2»

19.10 / Под звуки Rolling Stones и при участии Евгения Стычкина: Ольга Сутулова рассказала, как прошли роды

14.12 / Пассажиров без масок перестанут пускать на борта самолетов “Аэрофлота”

28.09 / Навальный поблагодарил навещавшую его в больнице Меркель

13.07 / Скандалы: «В деле группы Дятлова поставлено жирное отточие…»

10.02 / Литва отказалась арестовывать Леонида Волкова

17.10 / Пластический хирург заметил следы пластических операций на лице Ксении Бородиной

17.03 / СМИ: Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика