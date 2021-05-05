Christie’s планирует продать за 1 млн долларов бутылку вина с МКС

Аукционный дом Christie’s планирует продать за 1 млн долларов бутылку вина Petrus 2000 года, побывавшую на МКС. Именно в условиях низкой гравитации вино в бутылке дозревало в течение одного года.

Ещё в 2019 году частная компания Space Cargo Unlimited профинансировала запуск на МКС 12 бутылок Petrus, которые в целый год должны были дозревать в условиях низкой гравитации и потом благополучно вернуться на Землю. Изначально эксперимент затевался с целью изучить процесс созревания, ферментации и образования пузырьков в вине в условиях невесомости. О планах продажи в компании не говорили, но уже сейчас Christie’s выставил на продажу одну из бутылок. Эксперты, которым удалось попробовать новое вино и сравнить его с обычным, рассказали об изменении вкуса. Точно описать весь спектр изменений невозможно, но исходя из их отзывов, созревающий на Земле напиток чувствовался более молодым в то время, как вино из космоса стало мягче и ароматнее.

За столь внушительную сумму покупатель получает одну бутылку Petrus 2000 года прямо с МКС, а также ещё одну такую же бутылку аналогичного года, но уже созревающую в условиях земной гравитации. Это должно продемонстрировать разность вкусов. Также в комплекте идёт штопор, декантер и стаканы, сделанные из метеорита. При этом предложение ограничено, ведь продаётся только одна бутылка с МКС. Продавать оставшуюся «космическую» партию Petrus в Space Cargo Unlimited пока не планируют. Полученные деньги компания потратит на свои будущие проекты.