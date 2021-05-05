Рэпер Баста вмешался в конфликт Моргенштерна и бойца ММА Шлеменко

Рэпер Баста дал комментарии для YouTube-блога по поводу конфликта своего коллеги Моргенштерна и Александра Шлеменко. Он посоветовал бойцу ММА направить энергию в другое русло.

Алишера Моргенштерна, несмотря на его огромную популярность, критикуют намного чаще, чем других артистов. Известный люди даже требуют, чтобы выступления рэпера запретили. Например, недавно Александр Шлеменко назвал поклонников, которые слушают песни артиста, «дебилами». В этот конфликт вмешался Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста. Он предложил бойцу ММА побороться за то, чтобы в его населенном пункте закрыли магазины, где продают алкоголь. Рэпер считает, что спортсмену стоило бы направить свои усилия на что-то полезное. Он предложил бойцу проводить разъяснительную работу среди молодежи и организовывать пикеты. Рэпер искренне не понимает, зачем Александру Шлеменко тратить время на скандального артиста.

Баста заявил, что на Моргенштерне и критике его поведения «хайпятся все, кому не лень». Как пишет издание Teleprogramma, рэпер убежден, что назвать артиста «подлецом и аморалом – очень удобно». Если его творчество запретят, то данную нишу обязательно займет кто-то другой. Для того, чтобы молодое поколение перестало слушать подобную музыку, следует открывать музыкальные школы и консерватории. Если у современного поколения будут сформированы другие вкусы, то на Моргенштерна просто никто не пойдет.