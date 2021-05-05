 

Зеленский: Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину

05.05.2021, 14:18, Новости дня
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Зеленский отметил, что правительство должно усилить коммуникацию с регионами по поводу ситуации с заболеваемостью COVID-19.

“Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это – единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией”, – подчеркнул президент.

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.
13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.
18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.
С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.
Всего в Украине сделали более 459,4 тыс. прививок, полностью (двумя дозами) вакцинировали 303 человека. 
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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