 

Любовь победит: 9 мая канал “Украина” покажет премьеру военной драмы “Сестричка”

05.05.2021, 14:18, Новости дня
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Весна 1942 года. Воспитанница детского дома Варя Семченко сбегает на фронт, но ее возвращают обратно. Враг бомбит прифронтовую зону. Под осколками гибнут воспитанники детского дома, но Варя чудом остается в живых. По дороге в эвакуацию она отстает от автоколонны и, чтобы избежать угрозы ареста, берет себе имя погибшей подруги Ани. Она успешно оканчивает курсы медсестер и вместе с новой подругой Катей отправляется на фронт. Но перед этим девушки дают клятву не заводить романы на войне.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

В первый же день на фронте красавица Катя влюбляется в молодого разведчика Митю. У Ани сдержать обещание также не получается – она сближается с командиром взвода разведчиков Савелием. Но девушка боится своего чувства, ведь тогда ей придется признаться во лжи.

В новой картине зрители канала “Украина” увидят трогательные истории о дружбе, сострадании и настоящих чувствах на фоне страшных событий войны. Для молодого актера Максима Самчика это первый опыт работы в историческом проекте. Он признается: представить, что мог бы жить в то время, ему не сложно, ведь каждый период интересный по-своему. Но артист рад, что живет в 21 веке.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

“Мой герой Митя – простой, искренний, эксцентричный, достаточно агрессивный парень. Он заводится с полуслова. Что на душе – то и говорит. Любит – скажет и обнимет, разозлится – ударит или как-то по-другому проявит свою злость. Через моего героя звучит тема любви на фронте, которая сметает все преграды”, – говорит Максим Самчик.

Также в фильме снялись актеры Дарья Гирник, Владимир Веревочкин, Александра Белоглазова, Роман Соболевский, Святослав Астрамович и другие.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

“Сестричка” – картина о том, что нужно ценить жизнь. В этом посыл нашей истории. Ведь сотворенное однажды зло способно погубить много жизней. В сериале будет сцена, в которой Савелий поет песню “Не для меня придет весна”, которую пели солдаты перед тем, как идти в бой, зная, что для них солнце уже может не взойти. К слову, ее исполнил сам артист Владимир Веревочкин”, – рассказал режиссер фильма Георгий Фероренко.

Оператор-постановщик – Алексей Яроцкий. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Александра Воронина. Производством фильма по заказу канала “Украина” занималась компания “Умора продакшн”.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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