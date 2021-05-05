Любовь победит: 9 мая канал “Украина” покажет премьеру военной драмы “Сестричка”

Весна 1942 года. Воспитанница детского дома Варя Семченко сбегает на фронт, но ее возвращают обратно. Враг бомбит прифронтовую зону. Под осколками гибнут воспитанники детского дома, но Варя чудом остается в живых. По дороге в эвакуацию она отстает от автоколонны и, чтобы избежать угрозы ареста, берет себе имя погибшей подруги Ани. Она успешно оканчивает курсы медсестер и вместе с новой подругой Катей отправляется на фронт. Но перед этим девушки дают клятву не заводить романы на войне.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

В первый же день на фронте красавица Катя влюбляется в молодого разведчика Митю. У Ани сдержать обещание также не получается – она сближается с командиром взвода разведчиков Савелием. Но девушка боится своего чувства, ведь тогда ей придется признаться во лжи.

В новой картине зрители канала “Украина” увидят трогательные истории о дружбе, сострадании и настоящих чувствах на фоне страшных событий войны. Для молодого актера Максима Самчика это первый опыт работы в историческом проекте. Он признается: представить, что мог бы жить в то время, ему не сложно, ведь каждый период интересный по-своему. Но артист рад, что живет в 21 веке.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

“Мой герой Митя – простой, искренний, эксцентричный, достаточно агрессивный парень. Он заводится с полуслова. Что на душе – то и говорит. Любит – скажет и обнимет, разозлится – ударит или как-то по-другому проявит свою злость. Через моего героя звучит тема любви на фронте, которая сметает все преграды”, – говорит Максим Самчик.

Также в фильме снялись актеры Дарья Гирник, Владимир Веревочкин, Александра Белоглазова, Роман Соболевский, Святослав Астрамович и другие.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

“Сестричка” – картина о том, что нужно ценить жизнь. В этом посыл нашей истории. Ведь сотворенное однажды зло способно погубить много жизней. В сериале будет сцена, в которой Савелий поет песню “Не для меня придет весна”, которую пели солдаты перед тем, как идти в бой, зная, что для них солнце уже может не взойти. К слову, ее исполнил сам артист Владимир Веревочкин”, – рассказал режиссер фильма Георгий Фероренко.

Оператор-постановщик – Алексей Яроцкий. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Александра Воронина. Производством фильма по заказу канала “Украина” занималась компания “Умора продакшн”.

Фото: пресс-служба телеканала “Украина”

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