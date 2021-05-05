Минздрав: Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 не превышен ни в одном регионе Украины

Самый высокий уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Сумской области (58,3), самый низкий – в Закарпатской (18,0).

В “красной” зоне эпидемической опасности, согласно индикаторным показателями Минздрава, находится шесть регионов: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. В “желтой” – Киев, а также Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Остальные регионы пребывают в “оранжевой” зоне эпидемической опасности.

Инфографика: moz.gov.ua

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 мая в Украине подтвердили более 2,09 млн случаев коронавирусной инфекции (2576 – за последние сутки), умерло 45 077 пациентов с COVID-19, выздоровело – около 1,7 млн.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

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