 

В ГСЧС предупредили о сильных порывах ветра в Киеве и Киевской области

05.05.2021, 14:18, Новости дня
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Сегодня, а также в течение завтрашнего дня, 6 мая, в Киеве и столичном регионе порывы ветра будут достигать 15–18 м/с.

 В связи с этим объявлен I уровень опасности – “желтый”.

“Напоминаем, во избежание травм в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра”, – подчеркнули в ГСЧС.

Контекст:3 мая Киевская городская государственная администрация сообщала о порывах ветра в столице до 15–20 м/с.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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