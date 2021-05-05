Анна Плетнева: “Музыки в России сегодня просто нет”

Аня, недавно с вами произошла какая-то неприятная история на съемках. В сети писали, что вы снимали клип на песню “С замиранием сердца” и у вас случилась паническая атака. Это правда?

Да. Съемки длились более 20 часов в музее оптических иллюзий. Одна из сцен снималась в лабиринте, и я, никому не сказав, решила проверить всё сама, прорепетировать зрелищный кадр и ушла в темноту. Когда я поняла, что не могу выбраться из этого лабиринта, меня охватил жуткий страх, ведь там было абсолютно темно, и я впервые в жизни испытала паническую атаку. Я пыталась успокоить себя и идти на звук, но всё было бесполезно! Я была уверена, что меня никто не слышит и не найдёт. Но всё закончилось благополучно, меня нашли спустя час и съемки продолжились.

Эта песня – часть нового EP-альбома “Быстрые Движения”, который вы выпустили в соавторстве с саунд-продюсером Red Max. Расскажите немного об альбоме.

Я много экспериментировала с музыкой и хотелось чего-то необычного. Red Max очень талантливый, благодаря ему у нас произошел мощный скачок в звучании. Могу сказать, что нас свела Вселенная, и я этому безумно рада. Пока слушатели привыкают к новому звучанию, для этого нужно время, но я уверена, оно обязательно наступит.

А что вы думаете по поводу современной музыки в принципе?

Думаю, молодежи не хватает музыки в целом. Говорю об этом без тени негатива, но музыки сегодня просто нет, как массовое явление в России она умерла. В ход идут сплошь технологии, сейчас каждый школьник может делать музло на всяких программах. Не спорю, это может быть достаточно талантливо, меня эти биты тоже “тащат”. Но там нет музыки, это нельзя назвать мелодией, а людям именно этого и не хватает. Музыка, как любовь — это энергия, которая питает и вдохновляет. Поэтому все эти песни, эти ноты и невероятные мелодические развороты цепляют именно молодое поколение. Они, возможно, даже не понимают, что это, но им нравится, потому что в каждом из нас живет потребность в красоте, мы все хотим приподняться чуть выше, чем мы есть.

Но и сейчас, наряду с треками Моргенштерна, Скриптонита и других современных исполнителей, рождаются действительно глубокие произведения. Меня просто свел с ума последний альбом Земфиры “Бордерлайн”. С музыкальной точки зрения это что-то высшее, это задевает самые глубинные струны в душе. Я послушала альбом сразу, как только он вышел. Как раз летела на гастроли, включила в самолете и как начала рыдать. Плакала весь полет. Люди на меня смотрели и, наверно, думали, что артистка напилась. А я просто слушала ее музыку, она сродни настоящей магии, что-то переворачивает в человеке, выводит на новый энергетический уровень.

В этом году группа “Винтаж” отмечает свой 15-летний юбилей. Какие планы у вас есть по этому поводу?

Осенью планируем провести 5 сольных концертов. В Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Казани и в Казахстане, но город еще пока не выбрали. Уже начинаем готовиться. Такое будет, такое будет … (Улыбается).

Не верится, что все это происходит со мной. 15 лет назад мне было очень сложно такое представить, потому что, как я уже много раз рассказывала, в нас никто не верил. Мы были экс-вокалисты, я и Леша Романоф, из когда-то востребованных групп “Лицей” и “Амега”. Когда мы принесли первую песню на радио, услышали: “Зачем нам эти сбитые летчики?” Так что у нас не было других вариантов, кроме одного – сделать группу мегапопулярной.

У вас получилось не только это, вы еще и многодетная мама. Кстати, до недавнего времени вы не показывали детей, что изменилось?

Публичность – вещь сложная и мне не хотелось, чтобы мои дети, когда вырастут, сказали бы: “Мама, а зачем ты нас вообще показывала всем без нашего ведома?”. Это главный аргумент. К тому же, чтобы быть популярной, мне не нужно использовать своих детей. Ну и еще я считаю, что энергия должна сохраняться, особенно, когда дети маленькие. Очень хочется сохранить её для себя, во всех смыслах. А когда ты “свой дом” раздаешь по кусочкам всем, у тебя для себя ничего не останется. Сейчас мои дочери выросли и они абсолютно осознанно не против появляться в моих социальных сетях. Для них это классно и прикольно. А сын еще маленький, так что его фото там нет.

Чем увлекаются ваши дети?

Старшая дочь Варя – медициной. Средняя, Маруся, поет как богиня, по тембру голоса очень похожа на Адель. Но музыкой она, к моему огромному сожалению, не занимается. Говорит: “Мам, я не артистка, артистка – ты”. А младший сын занимается боксом.

Я ими очень горжусь! Они свободно говорят на английском, немецком и французском языках. Ни в коем случае не буду давить на детей и диктовать, чем им заниматься в будущем. Считаю, что самое главное, чтобы каждый из моих детей смог найти себе дело по душе.