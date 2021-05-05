Дело Тихановского и его сообщников направили в Верховный суд Белоруссии

Генпрокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело блогера Сергея Тихановского и его сообщников, которые обвиняются в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов в стране.

В сообщении генпрокуратуры указывается, что «Тихановский С. Л., Статкевич Н. В., а также привлеченные ими Саков А. Н., Попов Д. Ю., Лосик И. А., Цыганович В. В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году», передает ТАСС.

Указывается, что, по данным следствия, для достижения своих целей обвиняемые использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов.

«Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики», – добавили в прокуратуре.

В ходе этих мероприятий они распространяли информацию, направленную на «обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности».

Так, например, Тихановский 27 мая 2020 года в Могилеве в целях воспрепятствования работе Центризбиркома во время видеотрансляции при участии Сакова и Попова высказал «как призыв к действию угрозы в адрес председателя комиссии Ермошиной Л. М. о проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома, нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище, ином ограничении ее законных прав».

Кроме того, в ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и проживания, обнаружены и изъяты 900,3 тыс. долларов США, пневматический пистолет и пневматический автомат.

«Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях», – заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что «в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 млн белорусских рублей (около 1,16 млн долларов)».

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн белорусских рублей (около 775 тыс. долларов). После изучения уголовного дела в генпрокуратуре пришли к выводу, что обвинение фигурантам дела предъявлено «обоснованно и подтверждено собранными доказательствами», а избранная обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу применена «обоснованно, оснований для ее изменения или отмены не имеется».

Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их действиями.

В соответствии с уголовным законодательством Белоруссии, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в марте Тихановскому предъявили окончательное обвинение. Его жена Светлана Тихановская, ставшая лидером белорусской оппозиции, заявляла, что ее супруг был задержан «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб».

Она призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс до этого заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.