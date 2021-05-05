Конкурс «Твой Ход» презентовал тематические направления

Участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – смогут выбрать для своего развития различные профессиональные сферы, наиболее востребованные в современном обществе, всего предусмотрено 11 направлений, сообщают организаторы.

Участники конкурса сделают свой выбор после регистрации на сайте твойход.онлайн. Возможность подробнее ознакомиться с каждым из направлений появится в личном кабинете: в 10-минутных вводных видеообзорах специалисты расскажут об актуальном положении во всех заявленных отраслях, вызовах и задачах развития, профессиональных ролях и компетенциях, которые необходимы для успеха, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что так профессионалы помогут студентам оценить потенциал той или иной сферы и сформировать свои предпочтения. Окончательно определиться с выбором участникам «Твой Ход» предстоит с 16 по 30 июня. На этом этапе партнеры направлений – в числе которых госкорпорация «Росатом», ПАО «Норникель» и РЖД – представят уже более детальный курс, с полным погружением в проблематику.

Организаторы отмечают, что студенты могут попробовать свои силы в любой сфере, даже не соответствующей основной специализации обучения. При этом ребята сами решают: развиваться в одном или сразу в нескольких направлениях конкурса «Твой Ход». Направления конкурса охватывают множество сфер: от спорта и добровольчества до развития бизнеса и высокотехнологичных производств. Например, направление «Расширяю границы возможного» предназначено для тех, кто увлекается спортом, живет с пользой для здоровья и готов заряжать позитивной энергией других людей.

«Открываю страну» – для тех, кто намерен проложить новые маршруты и создать туристический бренд, развивать внутренний туризм и сервисы. «Двигаю прогресс» – для желающих запустить высокотехнологичный стартап, разработать проектные решения по автоматизации производств или заинтересован во внедрении в повседневную жизнь «умных» решений. Направление «Меняю города» подойдет тем, кто хочет заниматься промышленным и городским дизайном, digital-проектами в культурной сфере, создавать новые общественные пространства.

«Вдохновляю» – для тех, кому интересно продюсирование, реализация своего творческого потенциала и создание новых креативных продуктов. «Развиваю среду» – для тех, кто готов предложить идеи по развитию и преображению городов, а «Берегу природу» – для заинтересованных в продвижении идей разумного потребления и экологичного отношения к природе. Затем идут направления «Делаю добро» (для тех, кто готов развивать добровольчество в России), «Говорю о главном» (для желающих создавать новые форматы журналистики, открывать блоги и устраивать коллаборации со звездами медиа, чтобы продвигать молодежную повестку), а также «Помню о важном» (для тех, кто готов предлагать новые подходы и цифровые форматы в изучении истории, сохранении исторической памяти среди молодежи) и «Создаю новое» (для тех, кто мечтает прокачать свои предпринимательские навыки, собрать команду для стартапа и делиться бизнес-кейсами).

Регистрация участников продлится до 12 июня на сайте твойход.онлайн. Подать заявки и присоединиться к образовательным и тематическим мероприятиям могут учащиеся любого вуза России. За главные призы поборются студенты бакалавриата и специалитета, обучающиеся на невыпускном семестре.

200 ребят получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей – дополнительно гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по РФ и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.