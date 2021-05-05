Стала известна официальная причина смерти принца Филиппа

Согласно официальным документам причиной смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа является преклонный возраст, информирует издание Telegraph со ссылкой на свидетельство.

Королевская семья ранее не сообщала официальную причину смерти принца. Однако, по данным издания, в документах лечащий врач семьи указал, что 99-летний муж королевы скончался от старости, передает РИА «Новости».

При этом других заболеваний или травм, которые стали причиной смерти, не было. Принц Филипп за несколько недель до смерти перенес операцию на сердце.

В графе «род деятельности» Филиппа в документах указано: офицер ВМС, принц Соединенного Королевства и муж ее Величества Королевы Елизаветы II.

Принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму с соболезнованиями. Похороны прошли 17 апреля, в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.