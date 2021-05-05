Ирина Салтыкова с дочерью наслаждается отпуском в Дубае

Майские праздники Ирина Салтыкова решила провести в Дубае в компании 33-летней дочери Алисы. Певица наслаждается отдыхом в теплы краях и делится с подписчиками самими яркими моментами отпуска.

Ирина Салтыкова со своей наследницей уже успели посетить аквапарк. Артистка опубликовала снимок, сделанный там в микроблоге Instagram, а в сторис показала, как они весело проводят время. На водных горках знаменитость кататься побоялась, в отличие от дочери.

Алиса появилась на свет в 1987 году в браке певицы с Виктором Салтыковым. Когда дочери было восемь лет, пара развелась. С отцом звездная наследница практически не общается. Певец утверждает, что в сложившейся ситуации виновата экс-супруга. Алиса пошла по стопам своих знаменитых родителей. Многие поклонники убеждены, что у нее хорошо узнаваемый и неповторимый голос. Ирина Салтыкова неоднократно говорила о том, что гордится дочерью. Естественно, она помогает Алисе пробиться в шоу-бизнесе и всячески ее поддерживает.