 

Недостаток сна для людей старше 50 лет грозит развитием деменции

05.05.2021, 13:28, Разное
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Медики из Франции рассказали, что недостаток сна для людей, которые старше 50 лет, грозит развитием деменции. Это заболевание появится, если спать меньше шести часов в сутки.
Деменция представляет собой прогрессирующее ухудшение когнитивных функций. Люди начинают жаловаться на расстройства памяти, в тяжелых случаях они не могут ориентироваться во времени и не понимают обстоятельства тех или иных событий.

Ученые детально изучили результаты исследования которое проводилось с 1985 года. В рамках научной работы добровольцы рассказали о том, сколько обычно спят. Установлено, что люди 50-60 лет, отдыхающие ночью менее шести часов, имеют повышенный риск развития деменции. Показатель повышается в возрастной категории 50-70 лет.

Специалисты не видят никакой взаимосвязь с сердечно-сосудистыми патологиями и проблемами психи. Их научная работа говорит о том, что сон является важным для поддержания здоровья.

Слабоумие может развиваться из-за неправильного образа жизни и в результате наличия вредных привычек. К изменениям в мозге также приводит неконтролируемая гипертония.

Источник: argumenti.ru



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