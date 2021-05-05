Недостаток сна для людей старше 50 лет грозит развитием деменции
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Медики из Франции рассказали, что недостаток сна для людей, которые старше 50 лет, грозит развитием деменции. Это заболевание появится, если спать меньше шести часов в сутки.
Деменция представляет собой прогрессирующее ухудшение когнитивных функций. Люди начинают жаловаться на расстройства памяти, в тяжелых случаях они не могут ориентироваться во времени и не понимают обстоятельства тех или иных событий.
Ученые детально изучили результаты исследования которое проводилось с 1985 года. В рамках научной работы добровольцы рассказали о том, сколько обычно спят. Установлено, что люди 50-60 лет, отдыхающие ночью менее шести часов, имеют повышенный риск развития деменции. Показатель повышается в возрастной категории 50-70 лет.
Специалисты не видят никакой взаимосвязь с сердечно-сосудистыми патологиями и проблемами психи. Их научная работа говорит о том, что сон является важным для поддержания здоровья.
Слабоумие может развиваться из-за неправильного образа жизни и в результате наличия вредных привычек. К изменениям в мозге также приводит неконтролируемая гипертония.
Источник: argumenti.ru
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