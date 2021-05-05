Недостаток сна для людей старше 50 лет грозит развитием деменции

Медики из Франции рассказали, что недостаток сна для людей, которые старше 50 лет, грозит развитием деменции. Это заболевание появится, если спать меньше шести часов в сутки.

Деменция представляет собой прогрессирующее ухудшение когнитивных функций. Люди начинают жаловаться на расстройства памяти, в тяжелых случаях они не могут ориентироваться во времени и не понимают обстоятельства тех или иных событий.

Ученые детально изучили результаты исследования которое проводилось с 1985 года. В рамках научной работы добровольцы рассказали о том, сколько обычно спят. Установлено, что люди 50-60 лет, отдыхающие ночью менее шести часов, имеют повышенный риск развития деменции. Показатель повышается в возрастной категории 50-70 лет.

Специалисты не видят никакой взаимосвязь с сердечно-сосудистыми патологиями и проблемами психи. Их научная работа говорит о том, что сон является важным для поддержания здоровья.

Слабоумие может развиваться из-за неправильного образа жизни и в результате наличия вредных привычек. К изменениям в мозге также приводит неконтролируемая гипертония.

Источник: argumenti.ru