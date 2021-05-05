Суд отменил право пользования земельным участком стоимостью 24 млн грн на территории музея “Пирогово”

Прокуратура установила и доказала в суде, что коммерческая организация без соответствующих правовых оснований осуществила государственную регистрацию права пользования земельным участком площадью 1,2 га.

“Этот участок относится к охраняемой зоне Национального музея народной архитектуры и быта Украины (село Пирогово), который является уникальной этноландшафтной экспозицией. На его территории запрещается любая деятельность, которая может негативно влиять на состояние историко-культурных комплексов и объектов или препятствовать их использованию по целевому назначению”, – заявили в Офисе генпрокурора.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры.

Контекст:Музей под открытым небом народной архитектуры и быта Украины “Пирогово” находится на окраине Киева. Территория музея представляет собой холмистую местность площадью 150 га, на ней расположено более 300 экспонатов, собранных по всей территории страны. Формирование экспозиции музея Пирогово началось 1969 году, сообщил сайт заведения.

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