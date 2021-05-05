 

В Тернопольской области в дом ветерана АТО ворвались шесть человек, одного из нападавших он смертельно ранил – полиция

05.05.2021, 13:26, Новости дня
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В релизе сказано, что 2 мая на дискотеку в село Глещава приехала группа из шести человек. Ветеран АТО сделал замечание нетрезвым ровесникам, и чтобы избежать конфликта, ушел домой. 

Замечание оппонентам 24-летнего жителя Глещавы не понравилось и они “решили разобраться” с ним, отметили в полиции. 

“Компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее. О непрошеных гостях сообщил на линию “102” и после этого сразу вышел к дебоширам с ножом. Когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным”, – сказано в сообщении. 

Фото: tp.npu.gov.ua

Мужчина, получивший ранение, отбежал примерно на 300 метров от дома и умер в результате потери крови, добавили в полиции. 

Ветеран АТО сознался в содеянном, суд отправил его под домашний арест. 

Санкция ст.118 Уголовного кодекса, которую ему инкриминируют, предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, лишением свободы на такой же срок, или  или ограничением свободы до трех лет. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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