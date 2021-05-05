Dzidzio заявил, что намерен без скандалов поделить имущество с женой, певицей Slavia

“Пусть дело идет своим чередом. Есть последовательность действий, они знают, как правильно это сделать”, – завил артист. Он не стал называть предполагаемую дату развода.

По словам артиста, они с женой намерены поделить имущество без скандалов.

“Я человек порядочный, это доказано”, – резюмировал он.

Контекст:Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились в 2013 году после продолжительных отношений – пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище.

Супруги вместе начинали карьеру певцов во Львове, получили образование в Киевском национальном университете культуры и искусств.

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

В апреле артистка заявила, что рассчитывает на урегулирование квартирного вопроса с супругом. Она подчеркнула, что не делает из этого проблемы, так как “знает, как жить в бедности”.

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