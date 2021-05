Делегация Индии на саммите G7 в Лондоне ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID-19

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар написал в среду в Twitter, что планирует дистанционно принять участие в заседании G7 5 мая.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 5, 2021

Отмечается, что 4 мая министр внутренних дел Великобритании Прити Патель встретилась с Джайшанкаром, но так как в индийского министра не было положительного теста на коронавирус, Патель не уйдет на самоизоляцию.

Днем ранее Джайшанкар встречался в Лондоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Ожидается, что 5 мая поздно вечером он прилетит в Украину с рабочим визитом.

Контекст:Первая за два года очная встреча глав МИД стран G7 проходит с 3 по 5 мая в столице Соединенного Королевства Лондоне. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на саммит приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

30 апреля в Индии выявили почти 402 тыс. новых случаев COVID-19 – это абсолютный рекорд по числу инфицирований коронавирусом в сутки.

По данным министерства здравоохранения Индии, с начала эпидемии общее количество инфицированных в стране достигло 20,66 млн и увеличилось на 382 315 за последние сутки. Умерло от CОVID-19 более 226 тыс. человек.

