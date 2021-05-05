Лавров: У РФ есть идеи по переговорам по ближневосточному урегулированию

У РФ есть идеи по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию, и она готова их озвучить, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

«Мы озабочены отсутствием перспективных договоренностей о том, как возобновить мирный процесс, мирные переговоры. Готовы помочь, у нас есть некоторые идеи. Сегодняшние контакты с вами для нас имеют особое значение», – передает слова министра РИА «Новости».

Аль-Малики в ответ заявил, что его встреча с Лавровым –это хороший шанс поблагодарить Россию за ее четкую позицию в поддержку Палестины и за ее позицию в СБ ООН. «А также это шанс активизировать сотрудничество и активизировать роль «квартета» международных посредников», – сказал он.

В апреле в ходе телеконференции спецпредставителей «квартета» по ближневосточному урегулированию российская сторона призвала собрать заседание стран на министерском уровне.