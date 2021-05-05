 

В Крыму оценили «план» Климкина по возвращению полуострова Украине

05.05.2021, 13:20, Новости дня
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Украинские политики занимаются самообманом, считая, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Так Гемпель прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что способом давления на Россию в вопросе «деоккупации» якобы является вопрос воды для Крыма, передает РИА «Новости».

«Во-первых, это весьма недипломатический подход к решению проблемы. Разговор ультиматумов неприемлем. Во-вторых, киевские политики, сродни Климкину, самообманываются, если действительно полагают, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом», – сказал крымский политик.

Он указал, что перекрытие подачи воды в Крым со стороны Украины является вопиющим нарушением прав человека, на которое предпочитают не обращать внимания международные правозащитные организации.

«Украина избрала тактику удушения Крыма. Но они забыли, что полуостров является частью великого государства, способного справиться со всеми трудностями. Крым не просит днепровскую воду и даже не обсуждает этот вопрос. Мы успешно решим все проблемы, связанные с водообеспечением», – добавил Гемпель.

Ранее стало известно, что скважины для обеспечения Крыма водой решили пробурить под Азовским морем.

Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.



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