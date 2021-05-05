Украинок задержали в Турции за «голую» фотосессию на яхте

Полиция в Турции задержала девушек из Украины после того, как они устроили фотосессию в обнаженном виде на яхте, сообщают PavlovslyNews.

Как рассказала одна из участниц фотосессии, их с другими девушками засняли с соседней яхты. При этом она вспомнила недавний скандал с обнаженной фотосессией в Дубае, передает «Рен ТВ».

«Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию. Мы фоткались с девчонками, и с другой яхты нас засняли. И это попало в Newapaper News», – рассказала девушка. Сейчас, по ее словам, с ней и другими девушками все в порядке.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.

Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины.

Украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет.