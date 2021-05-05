 

Павел Прекрасный — о бабах – Личное мнение

05.05.2021, 13:14, Разное
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После того, как целый год бабы Павла Прилучного обливали друг друга помоями с ядом, высказался и сам предмет спора.

Всё рассказал — ну, со своей колокольни.


Фото: Соцсети

Посмотрела, послушала Павлика, и поняла — его бабы, в сравнении с ним, просто наивные девочки!

Во-первых, оказалась, что Павел совсем не какой-то там отморозок. Бабы? Пьянки? Загулы? Это точно не про него:

«Я много снимался и заболел, какая-то проблема с легкими была, работал с температурой. Ночные-дневные-ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, всё сам. Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько всё сделали. Сердце немножко подустало. А у меня кредиты, ипотеки и всё остальное. Была семья. Но мы как раз находились в состоянии распада».

Трудоголик. Семьянин. Как шофёр-дальнобойщик — всё за рулём в пути до сердечного приступа!

Едет куда-то с уставшим сердцем. А как не ехать? Дома — семья, висят кредиты и ипотеки. Кто, если не Павлик, спасёт их всех разом? И ничего, что семья — в периоде полураспада. Прилучный настолько ответственный человек, что его даже не остановит инфаркт.

Во-вторых, я бы отметила успехи мадам Карпович. Едва Агата Мученица съехала из дома, в семейное гнездо заселилась Мирослава Разлучница, известная по роли — нет, не известная ни по какой, зато оказавшаяся прекрасной женщиной:

« Мирослава работала десять лет волонтером с детьми, больными раком. Она об этом просто не кричит, но до сих пор сотрудничает. Вот я тебе рассказал об этом, она обидится сейчас. Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются».

Чистейшей души человечек — эвона, а мы тут ругались! Она — 10 лет волонтёрила и до сих пор сотрудничает. Знает, как правильно вести себя с детками, дети Павла и Мученицы её обожают.

Сама Агату, при этом, никто не спросил, хочет ли она, чтобы детей хватала Карпович.

И тем не менее, в-третьих, Павел сам настолько прекрасен, что хранит память о бывшей жене, несмотря на то, что Агата забила татуировку:

« Мы с Агатой их делали вместе: я у себя, она у себя. Делали как раз тогда, когда собирались разводиться, потом сошлись, я говорю: «Слушай, а давай, чтобы не разводиться, сделаем кольца-татуировки?» Сейчас она забила татуировку каким-то рисунком. А я свою еще не свел… Это было прекрасное время с Агатой, я не жалею».

Прекрасное время с Агатой. Я не жалею. Работы, правда, беру меньше, чтобы не синеть губами. Я благодарен, но всё ведь к лучшему. Я сделал всё (татуировку сделал), чтобы не разводиться, а она всё испортила, забив свою каким-то рисунком.

В священной битве Мученицы с Разлучницей мы все забыли о Павле Прекрасном, а зря. Вот уж кто лучше всех тут! Как вам Павлик?

Источник: Лена Миро



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