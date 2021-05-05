Личное: “С обворожительностью напряг”

Для таких писем как это надо бы ввести новый тег “красная тряпка”.

Все большие баги – красные тряпки, но баг Попрошайка – особенно.

Если бы баги передавались генетически, Попрошаек сейчас не было бы, их всех переубивали бы в древности, когда люди были жестче, а отношение к беспределу мягче.

Разбирайте самостоятельно, здесь каждая строчка стоит того.

missaugustine

Эволюция, здравствуйте.

История такая. Дело идет к тридцати годам, и отношений у меня ни разу не было. Мне бывает тяжело думать об этом.

Обо мне: я занимаюсь творческой профессией, у меня широкий круг интересов и знакомств. Люди часто ищут со мной общения и дружбы. Я довольно обаятельна. Думаю, выгляжу я сейчас неплохо, но до стандарта красоты сильно недотягиваю.

Примерно половину жизни я находилась под гнетом тяжелой семейной ситуации. Мне часто приходилось делать то, чего я не хочу. Из-за этого на моем лице застыла грусть. Потихоньку избавляюсь сейчас от этого. Но на жизни это тоже отразилось. У меня было несколько долгих периодов диагностированной депрессии. Сейчас я вернулась к нормальной жизни и чувствую себя лучше. Занимаюсь спортом всё больше, гуляю, тусуюсь. Продуктивна на работе. Учусь новому, занимаюсь творчеством.

С личной жизнью всё пошло не так в подростковом возрасте. Схема одна: влюблялась заочно, не понимала, что стоило забить, около трех лет всё больше накручивала себя, думая, что я плохо стараюсь. Так было несколько раз, всегда вспоминаю как жуткий опыт. Больше так не делаю, но еще с тех пор у меня влюбленность, даже простая тяга ассоциируется с заведомым провалом и болью.

После депрессий дурнела. Иногда набирала вес. Долго избавлялась. Это влияло на мою уверенность в себе. Но даже когда я худела до нормального веса, приходилось долго адаптироваться. А главное, сложно было провести в ресурсном состоянии хотя бы пару лет — снова уходила в какой-то мрак.

Когда я чувствую себя хорошо и мне удается избавиться от напряжения, ко мне подходят знакомиться мужчины. В тиндере тоже удается найти людей, которые во мне заинтересованы. Но есть несколько проблем.

Мне нравится интеллект сильно выше среднего. И зачастую с такими получается несовпадение. Либо ориентация не та, либо человек уже в отношениях и мы дружим. Бывает еще, что он мне не нравится по веской для меня причине: например, с моралью всё плохо. Либо не нравлюсь я — посылают или френдзона. Была пару раз взаимность при условии инициативы с той стороны — но интерес быстро пропадал.

Только недавно научилась отвлекаться от дум о человеке, держать паузу (дела не помогали, помогло некоторое перепрограммирование себя). Но лишь до поры до времени. В какой-то момент начинаю душить человека собой, теряю контроль, если долго длится общение. Часто бывает, что со мной переписываются охотно, а я привязываюсь. Нервничаю очень. Чем больше неудач — тем больше нервов при каждой попытке. Плюс я заметила, что плохо контролирую свои слова. То есть в начале всё более-менее ок, а потом меня куда-то несет. Говорю ровно то, что обещала себе не озвучивать, сообщаю детали своей жизни, мысли совершенно ненужные. Чем больше себя сдерживаю, тем сильнее это прорывается. Зная об этом, оцениваю в моменте — вроде ок. А потом жалею о сказанном. Границы едут черт знает куда.

Люди, которым я обычно нравлюсь — часто неглупые, иногда интеллигентные и при этом привлекательные для меня. Таким со мной интересно, но я часто не получаю интеллектуальный раздражитель взамен. И мне сложно без этого чувствовать тягу. Хотя подозреваю, что таких людей больше, чем я вижу, но мы сразу начинаем общаться по-дружески, так как я их не интересую, и я не замечаю возможностей.

Глобально из-за проблем с границами и из-за неуверенности в себе, думаю, с обворожительностью напряг. Хотелось бы как-то гармонизировать свои такие разные черты: интеллектуальность, иронию, тягу к приключениям, смешливость. Я бываю очень легкой иногда — но часто меня мучает какое-то сомнение, застарелая боль, боязнь плохого. Сложно отключать это. Не хватает какого-то рывка, чтобы раскрыться. Часто думаю, какой мне стоит быть.

О текущем положении дел — какие-то странные весьма успехи, но лучше, наверное, ничего, после долгого перерыва. Хотя не сказала бы, что у меня сильно живее бывает. Сейчас за мной пытается ухаживать один симпатичный молодой человек. Неглупый, но мне скучно говорить с ним, и я, наверное, не хотела бы давать надежду, хотя и жаль. Он довольно плох в общении. В другой чат долбится парень, который взял у меня номер на улице — очень настойчив, чем меня отпугивает (и подозреваю, интересует его только секс).

В третий чат пишет «устоявшийся» любовник о том, что он меня хочет. Он умен, приятен мне и это довольно спокойные отношения — но я начала морозиться, не получая достаточно удовольствия. С ним я познакомилась, пытаясь отвлечься от френдзоны. До сих пор переживаю из-за нее и иногда плачу, по самооценке ударило сильно. Кучу лишнего наговорила к тому же, долго отцепиться не могла. Думала, чему-то научилась в прошлые разы. Тут меня даже совсем не хотели — пытались «примериться» якобы и переписывались со мной каждый день, зная о том, что я что-то чувствую. На протяжении времени, хоть и долгого, я начала по нарастающей душить ожиданием, психовать, уходить и приходить, нести чушь. Несло всё больше. Вспоминать просто мерзко. Раньше лучше получалось контролировать себя — уходила хотя бы с концами. Извинилась за всё. Дело испорчено с концами, да и едва ли были шансы.

Сейчас я просто хочу работать над тем, чтобы прийти к стабильности в жизни. Научиться жить без тревоги. Худею. Может, я таким образом увижу больше возможностей (просто потому что они появятся). Но мне очень сложно понять: как найти в себе силы взглянуть на любовь позитивно? И где искать партнеров? Весь опыт — негативный. Все случаи, когда мне кто-то нравился — провальны. Иногда это меня расшатывает, заставляет падать в яму. Не доверяю себе часто, боюсь, что ляпну глупость. Часто понимаю свои ошибки лишь в ретроспективе, словно я была не в себе. Чувствую себя человеком, который попал в замкнутый круг. Трудно поверить, что когда-нибудь получится. Я устала ассоциировать тягу к кому-то с болью. И от того, что всё обрывается, не начавшись. Я сейчас в этом состоянии даже не хочу никого искать — хочу как-то окрепнуть, что ли. Пока признала свое место: я абсолютный ноль в любви, очень нервная и очень устала.