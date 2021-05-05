Самая крупная в мире модель plus size Тесс Холлидей: “У меня анорексия”

Самая знаменитая из всех моделей плюс-сайз Тесс Холлидей опубликовала в своем Instagram несколько постов-заявлений. Главная новость в них – 35-летняя Тесс больна – у нее расстройство пищевого поведения. Поводом для обращения к подписчикам, которых у Тесс более 2 миллионов человек, стали замечания ее фанатов, обративших внимание на то, что модель начала терять вес.

Да, я похудела. Я страдаю анорексией и понемногу начинаю выздоравливать. Мне больше не стыдно признаться в этом во всеуслышание. Я — жертва культуры, провозглашающей худобу чем-то очень ценным. Но отныне я хочу создать для себя свои стандарты и определения. Наконец-то, я чувствую, что в состоянии позаботиться о своем теле, которое я наказывала всю свою жизнь, наконец-то я свободна от этого, – написала Тесс.

Холлидей обратилась и к критикам, коих у нее более чем достаточно. Она написала, что от постоянной критики страдают не только взрослые, но и дети, “которые стыдятся за каждую ложку, каждый съеденный кусочек”. И именно страх унижения приводят к тяжелым медицинским последствиям, таким, как расстройство пищевого поведения.

В длинных сообщениях Тесс также нашел отражение тезис о ментальном здоровье. Модель считает, что задумываясь о весе, о своем теле, каждый должен сначала подумать о своем психическом, душевном состоянии, и если и меняться, то только ради себя и из любви к себе

Мир может быть не готов к этому разговору, и это нормально. Но я здесь ради своих полных людей, ради наших рассказов, которые так долго оставались незамеченными. Мы заслуживаем места для наших сложных истин. Мы заслуживаем исцеления. Мы заслуживаем свободы, — написала модель.

Тесс Манстер, которая с 2015 года носит фамилию Холлидей, родилась 5 июля 1985 года в американском городке Лорел, Миссисипи. С самого детства она была полной и переживала нападки сверстников, из-за чего бросила учебу в школе. Она мечтала попасть в модельный бизнес, несмотря на свои формы, и в этом ее, как считали большинство, сумасшедшем желании поддерживала только мама. Ее звезда засияла после участия в реалитишоу, где люди с лишним весом пытались похудеть. Тесс не нравилась передача, но именно благодаря шоу, ее заметили и стали приглашать к сотрудничеству модные марки одежды. Тесс нашла счастье и в личной жизни – она вышла замуж и родила двоих детей. Но в прошлом году, после 5 лет брака, Тесс Холлидей развелась с мужем Ником.