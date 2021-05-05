Эксперты назвали способы восстановить мышцы после тяжелой тренировки

Эксперты назвали несколько простых способов восстановить мышцы после тяжёлой тренировки и избавиться от боли. Для этого подойдут как различные массажные упражнения, так и горячий компресс.

Многие используют лёд на проблемной области, чтобы снизить неприятные ощущения после интенсивной тренировки. Этого делать не рекомендуется, так как холод может дать обратный эффект и заживление мышечных волокон замедлится. Лучше всего сделать горячую ванную с солью или же использовать горячие полотенца, которые нужно приложить к местам, где боль сильнее всего. Не следует пренебрегать массажным роликом. Его можно купить в большинстве спортивных магазинов и достаточно уделять всего 10 минут в день для занятия с ним, чтобы снизить неприятные ощущения и подготовить мышцы к более серьёзным нагрузкам в будущем.

Помимо ванны и массажа, можно использовать восстановительную тренировку. Эксперты советуют лёгкие кардио-нагрузки с низкой интенсивностью. Идеально подходят спортивная ходьба или бег трусцой. В этом случае дискомфорт пропадает полностью или же боль от него заметно снижается. Это происходит и при растяжках. Можно, как и в случае с массажем, удалять этому 10 минут в день. В этом случае гибкость тела увеличиться, как и пластичность мышц, которые будут заметно быстрее восстанавливаться. Полностью избежать болевых ощущений поможет разнообразная тренировка. Нужно чередовать нагрузки на разные части тела. К примеру, в первый день уделить внимание ягодицам и ногам, а на следующий перейти на руки и спину.

Источник: www.ridus.ru