 

Франция пытается скрыть правду о преступлениях боевиков в ЦАР — Захаров

05.05.2021, 12:36, Разное
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Французское издание RFI опубликовало очередной фейк о российских инструкторах в ЦАР, чтобы отвлечь внимание от преступления боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).
Банги, 5 мая. Франция пытается скрыть правду о преступлениях, которые совершили боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в Центральноафриканской Республике. Такой вывод сделал советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров.
На своей странице в социальной сети Twitter он прокомментировал недавнюю публикацию французского издания RFI, в которой журналисты пытались очернить российских инструкторов, работающих в республике.

«Во время войны элементы CPC совершили тысячи преступлений против гражданского населения Центральноафриканской Республики. Иностранные СМИ пытаются утаить правду о них от всего мира. Ради этого они распространяют ложь о FACA и их союзниках», — написал он.
Париж пытается отвлечь внимание от террористов, которые спровоцировали в стране кризис и многочисленные жертвы, выдумывая фейки о РФ и «ЧВК Вагнера», забывая о ее вкладе в возвращение мира в ЦАР.

Специалисты из РФ обучили вооруженные силы (FACA), улучшили их боеготовность. Это позволило им разгромить CPC и вернуть всю территорию страны под контроль правительства, что позволило восстановить безопасность в ЦАР.



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