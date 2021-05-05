В Японии могут продлить режим чрезвычайного положения из-за COVID-19. СМИ пишут, что это может поставить под угрозу проведение Олимпиады

Срок действия ЧП, введенного 25 апреля, истекает 11 мая. Его планируют продлить для префектур Токио, Осака, Киото и Хиого. Правительство Японии также рассматривает вопрос о принятии мер чрезвычайного уровня опасности для префектур Хоккайдо и Фукуока.

В Японии зафиксировали рост новых случаев COVID-19. Число тяжелых случаев течения болезни также растет.

“Мы столкнулись с чрезвычайно серьезной ситуацией. Было бы трудно отменить чрезвычайное положение”, – сказал губернатор Осаки Хирофуми Йошимура.

На какой срок правительство Японии может продлить ограничительные меры, неизвестно. По данным The Japan News, представители префектур требуют, чтобы чрезвычайная ситуация была продлена до конца мая.

Продление карантинных мер вызывает опасения по поводу возможности проведения Олимпийских игр в Токио, написало агентство Reuters. Однако у журналистов пока нет подтверждения этих опасений.

В Японии с начала пандемии коронавируса, по данным американского университета Джонса Хопкинса, выявлено 613,9 тыс. заболевших COVID-19, умерло 10,4 тыс.

Контекст:Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будет с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

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