Спустя месяц после смерти принца Филиппа стала известна причина его смерти

В документе, датированном 13 апреля, указано, что его выдал глава королевской медицинской службы сэр Хью Томас, а причиной смерти принца Филиппа названа старость.

Издание отмечает, что эта причина указывается в том случае, если человек достиг 80 лет и контролировал свое здоровье, консультируясь с врачами.

В свидетельстве о смерти написано, что документ выдан “Его Королевскому Высочеству принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, ранее известному как принц Греции и Дании Филиппос, ранее известный как Филип Маунтбеттен”.

Также в документе принц Филипп назван “морским офицером” и “принцем Соединенного Королевства”.

Контекст:Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Королевская семья тогда не стала разглашать причину его смерти.

Принца Филиппа похоронили 17 апреля – гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

С 16 февраля по 16 марта муж Елизаветы II находился в госпитале и был прооперирован – он перенес операцию на сердце. В день выписки муж Елизаветы II покинул госпиталь на инвалидном кресле.

—