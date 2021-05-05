Спустя месяц после смерти принца Филиппа стала известна причина его смерти
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В документе, датированном 13 апреля, указано, что его выдал глава королевской медицинской службы сэр Хью Томас, а причиной смерти принца Филиппа названа старость.
Издание отмечает, что эта причина указывается в том случае, если человек достиг 80 лет и контролировал свое здоровье, консультируясь с врачами.
В свидетельстве о смерти написано, что документ выдан “Его Королевскому Высочеству принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, ранее известному как принц Греции и Дании Филиппос, ранее известный как Филип Маунтбеттен”.
Также в документе принц Филипп назван “морским офицером” и “принцем Соединенного Королевства”.
Контекст:Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Королевская семья тогда не стала разглашать причину его смерти.
Принца Филиппа похоронили 17 апреля – гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
С 16 февраля по 16 марта муж Елизаветы II находился в госпитале и был прооперирован – он перенес операцию на сердце. В день выписки муж Елизаветы II покинул госпиталь на инвалидном кресле.
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