Прокуратура сообщила о подозрении двум боевикам, пытавшим украинских военных

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Досудебным расследованием установлено, что один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из “тюрем” оккупационной администрации РФ в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. С целью деморализации украинских бойцов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары, в том числе резиновой дубинкой.

Другой подозреваемый, по данным следствия, с апреля 2014-го по февраль 2016 года, будучи охранником той же “тюрьмы”, унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, оскорблял, а также запугивал, угрожая их жизни.

“Такие преступные действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года, статьи 11 дополнительного протокола к Женевским конвенциям”, – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

На данный момент установлено более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских лиц в этой “тюрьме ДНР”. Всего в материалах уголовного производства речь идет о 170 незаконных местах лишения свободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где российские оккупанты удерживали более 3500 человек.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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