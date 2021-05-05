 

“Про эту болезнь по-настоящему никто не знает”. Дочь дрессировщика Багдасарова прокомментировала его смерть от COVID-19

05.05.2021, 12:34, Новости дня
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В сообщении говорилось, что у Багдасарова возникли осложнения после COVID-19.

“Две недели назад отец почувствовал недомогание, оказалось – коронавирус. Болел недолго. Он умер в больнице сегодня утром. По-моему, до сих пор про эту болезнь по-настоящему никто не знает…” – рассказала его дочь Карина.

Багдасарову было 75 лет.

Контекст:Михаил Багдасаров дрессировал хищных животных. Он создал цирковые аттракционы “Давид Сасунский” и “Тигры-шоу”. Работал также в Цирке Юрия Никулина и был художественным руководителем Нижегородского цирка.
Дети Багдасарова Карина и Артур – также дрессировщики.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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