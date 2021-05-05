В Германии попросили прокуратуру открыть дело против Лукашенко за преступления против человечности в Беларуси

Истцы от имени жертв заявили о преступлениях против человечности в Беларуси. Отмечается, что их клиенты сообщали о физическом насилии, лишении еды и сна, а также унижении. По словам жертв, их оставляли на коленях со связанными руками на несколько часов, чтобы они могли поддерживать себя только головой. В результате пыток у всех клиентов возникли серьезные проблемы со здоровьем, подчеркнули немецкие юристы. Они назвали “варварским” отношение белорусского государства к жертвам.

По мнению адвокатов, ни Лукашенко, ни правоохранители, которые участвовали в разгоне акций протеста, не столкнутся с юридическими последствиями в Беларуси.

Dpa подчеркивает, что концепция универсальной юрисдикции позволяет Германии рассмотреть в судебном порядке преступления, совершенные иностранцами в других странах.

Контекст:9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

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