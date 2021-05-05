 

Допинг-пробы российских олимпийцев в Токио будет освящать православный священник

05.05.2021, 12:32, Разное
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В состав олимпийской делегации России, которая отправится в Токио, вошёл священник.

Его задача – защитить биологические жидкости российских спортсменов от положительных результатов допинг-контроля.

Олимпийский комитет России и Московский патриархат разработали совместный регламент освящения допинг-проб. Он состоит из четырёх этапов: сначала священник благословляет спортсмена, направленного на допинг-контроль. Затем, присутствуя в кабинке при сборе пробы, он читает специальную молитву «От недоброго глаза и зловредной спектрометрии». Запечатывание баночки с биоматериалом сопровождается кратким чином её освящения, и завершается процедура окроплением допинг-офицеров святой водой для защиты от дьявольских искушений.

– Мы предлагали пятиэтапный чин освящения, частью которого было смешивание пробы со святой водой в пропорции «один к одному». Но не смогли достичь взаимопонимания с ВАДА, судя по всему, они готовят какие-то провокации в допинговом поле, которым может помешать духовная защита, – рассказал журналистам президент ОКР Станислав Поздняков.

Российские спортсмены сомневаются, что одного священника в делегации будет достаточно. В токийских играх примет участие 300-350 россиян, часто они будут одновременно выступать на разных стадионах, священнослужитель не сможет присутствовать при всех пробах. Однако свободных мандатов в делегации больше нет – они забронированы федеральными и региональными чиновниками, а также их супругами.

Помимо обращения за защитой к христианским служителям, олимпийцы не пренебрегают и силой язычества. На подкладке олимпийской униформы, представленной на днях публике, размещены обереги, призванные принести удачу россиянам и запутать допинг-офицеров противника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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