Самолет упал на жилой дом в США

Небольшой гражданский самолет упал на жилой дом в штате Миссисипи в США, погибли по меньшей мере два человека, сообщают местные СМИ.

Телеканал WDAM информирует со ссылкой на представителя полиции города Хаттисберг Райана Мура, что правоохранители были оповещены о крушении самолета во вторник в 23.20 по местному времени (7.20 мск среды). Полиция подтвердила наличие жертв, однако не указала точное число погибших, передает РИА «Новости».

Помощник начальника городской пожарной службы Дэнни Уэйд сообщил, что в результате падения самолета на жилой дом погибли два человека.

Ранее самолет разбился в американском штате Джорджия, погибли три человека.