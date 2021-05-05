 

Самолет упал на жилой дом в США

05.05.2021, 12:28, Новости дня
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Небольшой гражданский самолет упал на жилой дом в штате Миссисипи в США, погибли по меньшей мере два человека, сообщают местные СМИ.

Телеканал WDAM информирует со ссылкой на представителя полиции города Хаттисберг Райана Мура, что правоохранители были оповещены о крушении самолета во вторник в 23.20 по местному времени (7.20 мск среды). Полиция подтвердила наличие жертв, однако не указала точное число погибших, передает РИА «Новости».

Помощник начальника городской пожарной службы Дэнни Уэйд сообщил, что в результате падения самолета на жилой дом погибли два человека.

Ранее самолет разбился в американском штате Джорджия, погибли три человека.



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