 

Мишустин распорядился выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми до 17 августа

05.05.2021, 12:28, Новости дня
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Выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет, а также финансовая помощь неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам должны быть осуществлены до 17 августа, сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующий перечень поручений по выполнению мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд РФ – должны направить в кабмин до 17 августа», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

«О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования РФ обязаны отчитаться до 1 июля», – уточнили в правительстве.

Напомним, В послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.

На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременная выплата на школьников должна быть предоставлена по одному заявлению.



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