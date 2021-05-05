 

В США решили проверить серьезность отношения Пентагона к НЛО

05.05.2021, 12:28, Новости дня
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Офис генерального инспектора минобороны США намерен изучить, насколько серьезно Пентагон относится к участившимся в последние годы случаям нарушения воздушного пространства страны и бесполетных зон над американскими базами неопознанными летающими объектами (НЛО), сообщило издание The Politico.

По информации СМИ, генинспектор намерен провести этот анализ в преддверии ожидаемой в июне презентации в Конгрессе США отчета по вопросу НЛО, составленного американскими службами безопасности. Доклад подготовлен из-за сомнений ряда американских законодателей в том, что определенные государственные ведомства в полной мере делятся информацией о НЛО, передает ТАСС.

«Цель этой оценки – определение комплекса мер, предпринимаемых министерством обороны в отношении необъяснимых воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena, UAP). Мы, возможно, пересмотрим цель проводимой оценки и рассмотрим предложения от руководства относительно постановки дополнительных или измененных целей», – сообщил помощник генинспектора минобороны Рэндольф Стоун.

Отмечается, что пока неизвестно, кто именно принял решение о проведении такой «проверки» генеральным инспектором Пентагона. В оборонном ведомстве пока не прокомментировали это сообщение.

The Politico уточняет, что офис генинспектора минобороны США обычно проводит расследования в отношении предполагаемых серьезных нарушений со стороны военных.

В августе прошлого года минобороны США сообщило о формировании целевой группы для расследования и изучения случаев появления НЛО или необъяснимых воздушных явлений, которые наблюдали американские военные летчики. Предполагается, что именно это объединение внесет основной вклад в подготовку отчета для Конгресса.

«Предстоит понять, как стало возможным, что закрытое воздушное пространство над военными [объектами] регулярно – месяцами и годами – нарушается и никого в министерстве обороны или Конгрессе не ставят об этом в известность. Это достойно того, чтобы они это расследовали», – сказал бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам разведки Кристофер Меллон.

Напомним, в январе разведке США и Пентагону дали полгода на раскрытие информации об НЛО. Кроме того, в мае прошлого года ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт объяснял, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе.



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