Западные соцсети могут оштрафовать за отказ удалять незаконную информацию

Там рассказали, что в суд поступило по пять протоколов в отношении Facebook и Google. В отношении Twitter поступило шесть аналогичных протоколов. По каждому из них компаниям грозит штраф до четырех миллионов рублей.

Площадки обвиняются в нарушении ч. 2 ста. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), сообщает ТАСС.

В апреле суд оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей по трем административным протоколам, которые составил Роскомнадзор. В отношении Facebook, Google и Telegram решения примут позднее.

В январе и феврале в соцсетях выявлено более 2,5 тысячи материалов с призывами к участию в несогласованных акциях.

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять Twitter. Регулятор обнаружил в соцсети несколько тысяч материалов с запрещенной информацией. Компания должна удалить их до 15 мая.