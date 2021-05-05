 

Мнение: Сплошные плюсы

05.05.2021, 12:00, Разное
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Научный центр “Вектор” проверяет возможность трехкратного введения вакцины от коронавируса “ЭпиВакКорона”, чтобы усилить действие антител, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ “Вектор” Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Ну, вполне ожидаемая ситуация. Слепленная на скорую руку аналогов не имеющая вакцина фактически испытывается уже не на добровольцах, а на населении. Все возможные манипуляции как с самой субстанцией, так и с протоколами ее применения положено делать на стадии проверки. Но сегодня все правила и нормы побоку – на кону соревнование вакцин. А потому с одной стороны делаются громкие заявления о самых лучших препаратах мирового класса, с другой – всё допиливается напильником уже на ходу.

На ходу же возникают вполне резонные вопросы: в случае, если будет принят новый протокол о трехкомпонентном введении вакцины, то как быть с теми, кого укололи этой субстанцией дважды? Они будут считать условно привитыми, непривитыми или годными к употреблению гражданами?

Отдельный вопрос – о доходности мероприятия. Безусловно, три дозы обогатят производителя в три раза больше, чем одна и на треть больше, чем две. Сплошные плюсы. В минусе – неясная судьба тех, кому вкалывают это непонятное вещество, но кому до них какое дело.

Источник: Эль Мюрид



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