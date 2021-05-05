Елизавета II выпустила собственное пиво из натуральног ячменя

Британская королева Елизавета II выпустила собственное пиво. В его производстве использовался натуральный ячмень.

Отмечается, что всего разработано два сорта напитка. Они сварены из трав, растущих на территории королевской резиденции в Норфолке. Пиво продается в сувенирном магазине, стоимость одной бутылки составляет 5,5 доллара, эта сумма эквивалентна 400 рублям.

По имеющимся данным, можно попробовать классическое пиво и крепкое. За процесс производство отмечает пивоварня Barsham Brewery. Елизавета II и ранее выпускала свой алкоголь. В магазине сувениров, которые находится в Сандрингеме, уже давно можно купить джин под названием Celebration.

Не так давно британские СМИ сообщили, что 95-летняя Елизавета II может отказаться от трона. Тогда королевство возглавит принц Чарльз, передает издание «Телепрограмма».