 

Елизавета II выпустила собственное пиво из натуральног ячменя

05.05.2021, 11:42, Разное
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Британская королева Елизавета II выпустила собственное пиво. В его производстве использовался натуральный ячмень.
Отмечается, что всего разработано два сорта напитка. Они сварены из трав, растущих на территории королевской резиденции в Норфолке. Пиво продается в сувенирном магазине, стоимость одной бутылки составляет 5,5 доллара, эта сумма эквивалентна 400 рублям.

По имеющимся данным, можно попробовать классическое пиво и крепкое. За процесс производство отмечает пивоварня Barsham Brewery. Елизавета II и ранее выпускала свой алкоголь. В магазине сувениров, которые находится в Сандрингеме, уже давно можно купить джин под названием Celebration.

Не так давно британские СМИ сообщили, что 95-летняя Елизавета II может отказаться от трона. Тогда королевство возглавит принц Чарльз, передает издание «Телепрограмма».



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