Названа неожиданная польза кефира в борьбе с COVID-19

Ученые после проведения исследования рассказали о неожиданной пользе кефира в борьбе с COVID-19. По их словам, этот продукт способен прекратить цитокиновый шторм, развивающийся в организме ряда пациентов с тяжелой формой инфекции.

Цитокины представляют собой сигнальные молекулы. Известно, что кефир останавливает цитокиновый шторм, поскольку изменяет микробиом человека. В частности, в кишечнике усиливаются опреленные разновидности бактерий. За счет этого создаются условия, которые позволят иммунным клеткам лучше осуществлять свою работу.

COVID-19 также поражает легкие человека. Если организм на первоначальном этапе не дает сигналов о появлении инфекции на поверхностях клеток, то вирус начинает быстро размножаться. Все это провоцирует старт цитокинового шторма. Вместо инфекционных частиц иммунитет начинает атаковать абсолютно здоровые клетки.

Напомним, что с момента начала пандемии, по данным ВОЗ, коронавирус подхватили 154 миллиона человек. Известно, что уже выздоровили 90,5 миллиона пациентов, а скончались 3,22 миллиона заболевших.

Источник: 360tv.ru