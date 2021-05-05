 

Названа неожиданная польза кефира в борьбе с COVID-19

05.05.2021, 11:42, Разное
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Ученые после проведения исследования рассказали о неожиданной пользе кефира в борьбе с COVID-19. По их словам, этот продукт способен прекратить цитокиновый шторм, развивающийся в организме ряда пациентов с тяжелой формой инфекции.
Цитокины представляют собой сигнальные молекулы. Известно, что кефир останавливает цитокиновый шторм, поскольку изменяет микробиом человека. В частности, в кишечнике усиливаются опреленные разновидности бактерий. За счет этого создаются условия, которые позволят иммунным клеткам лучше осуществлять свою работу.

COVID-19 также поражает легкие человека. Если организм на первоначальном этапе не дает сигналов о появлении инфекции на поверхностях клеток, то вирус начинает быстро размножаться. Все это провоцирует старт цитокинового шторма. Вместо инфекционных частиц иммунитет начинает атаковать абсолютно здоровые клетки.

Напомним, что с момента начала пандемии, по данным ВОЗ, коронавирус подхватили 154 миллиона человек. Известно, что уже выздоровили 90,5 миллиона пациентов, а скончались 3,22 миллиона заболевших.

Источник: 360tv.ru



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